Восемь лет проживающий в Эстонии гражданин РФ рассказал, почему захотел получить эстонский паспорт

"Я переехал в Эстонию 8 лет назад. Здесь я нашел все, чего мне не хватало: работу, общество, коллектив, два вуза, которые я окончил. Тут я занимаюсь музыкой. То есть здесь вся моя жизнь. Логично иметь гражданство той страны, в которой ты живешь", — передает rusERR слова Сушкова, сказанные в интервью "Актуальной камере".

По словам Сушкова, у которого постоянный вид на жительство в Эстонии, изначально он не собирался торопиться со сменой гражданства, но после начала войны на территории Украины понял, что хочет сделать это поскорее.

"Сейчас я слегка испытываю чувство тягости от того, что еще его не поменял. Безусловно, это связано с войной. Для меня все поменялось с того момента, когда она началась. Я понял, что хочу поскорее сменить паспорт, так как для меня гражданство — это символ определенных ценностей, которые я разделяю", — сказал Пётр Сушков.

При этом он признает, что процедура смены гражданства будет непростой, поскольку ему придется ехать в Россию, чтобы оформить там различные документы.