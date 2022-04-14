Редкий случай: семья из Мариуполя добралась до Эстонии через Россию
В передаче ETV Pealtnägija ("Очевидец") был показан сюжет о семье, которая выбралась из осажденного Мариуполя и теперь живет в центре оздоровительного спорта в Маммасте (под Пылва) - он стал домом для 33 украинцев.
Спасение Валентины (34), Варвары (35), их матери Светланы (68), шестилетнего сына Варвары Глеба и чихуахуа по кличке Элвин примечательно еще и тем, что они добрались до Эстонии не через южную границу, как большинство беженцев, а через враждебную Россию, пишет rus.err.
Через территорию так называемой "Донецкой народной республики" на машинах сначала удалось добраться до города Джанкой в Крыму, а затем купить билет на поезд до Москвы.
Из Москвы семья направилась на поезде до Петербурга, а оттуда на такси до Ивангорода. Перейти пешком границу в Ивангороде оказалось на удивление легко.
Еще в январе Варвара и Валентина были успешными людьми, дважды в год отдыхали в теплых странах, а теперь все их имущество можно уместить в рюкзаке.
Прибывших через Россию, таких как Валентина и Варвара, единицы.
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