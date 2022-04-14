В Рапламаа был осквернен флаг Украины

13 апреля полиции сообщили, что ночью этого же дня в поселке Ярваканди был сломан флаг Украины, который висел на стене общественного здания.

Полиция возбудила в связи с произошедшим уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за осквернение официального символа страны или международной организации.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.