14.04.2022, 18:53
В Рапламаа был осквернен флаг Украины
Foto: Andres Putting
В среду в поселке Ярваканди (Раплаский уезд) был осквернен государственный флаг Украины. Полиция расследует инцидент.
13 апреля полиции сообщили, что ночью этого же дня в поселке Ярваканди был сломан флаг Украины, который висел на стене общественного здания.
Полиция возбудила в связи с произошедшим уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за осквернение официального символа страны или международной организации.
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