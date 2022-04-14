Кинотеатр Sõprus открывает новый зал в арт-центре Kai в порту Ноблесснер

"Sõprus всегда состоял из двух кинозалов, но это не означает, что оба зала должны быть под одной крышей. Жителям Пыхья-Таллинна предоставляется замечательная возможность посетить наш кинотеатр совсем рядом с домом," — обьясняет владелец нового кинозала Индрек Касела.

Модный арт-центр Kai уже давно мечтал открыть в своих стенах кинозал на 70 мест, однако подходящего оператора до сих пор не находилось. "Центр Кай произвел реконструкцию, теперь в нем появились удобные кресла, необходимое оборудование и лучшая в городе акустика," — продолжает руководитель кино Sõprus Ивар Мурд. "В кинозале Kai встречается современность и архаика, старейший кинотеатр Эстонии и модный выставочный центр." Ивар добавляет, что главная цель — позвать людей обратно в кинотеатры. Добиться этой цели они попытаются двумя главными способами.

"В первую очередь мы будем показывать фильмы, в которые мы верим, ведь мы обожаем кино. И во вторую очередь мы перенесем кино ближе к дому и к местам, где люди проводят свой досуг. Мы верим, что будущее за общественными кинотеатрами и за киноискусством в целом и мы готовы этому поспособствовать."

На данный момент в прокате кинозала Кай как новые, так и старые фильмы, прошедшие проверку временем. Так же имеется детская программа для детей в утреннее время. Она познакомит с кинокультурой самых молодых и требовательных зрителей.