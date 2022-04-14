14.04.2022, 17:14
ВИДЕО | Цены растут: видимо, господряды потребуют дополнительного финансирования
Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) говорит, что помимо уже идущей работы по дополнительному бюджету нужно будет в мае посмотреть и на состояние различных подрядов. На предмет необходимости их дополнительного финансирования.
Непосредственно в сфере ответственности Ааба находятся подряды, касающиеся недвижимости. Теперь нужно учитывать, что цены на строительство возросли.
Ааб также добавил, что такая же ситуация сложилась и в руководимом Таави Аасом министерстве экономики по различным инфраструктурным проектам.
Ааб сказал, что в мае придется посмотреть, можно ли в этом случае обратиться к резерву правительства.