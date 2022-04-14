Спасатели назвали предварительную причину пожара на Паэ

"По предварительным данным, причина заключается в том, что несущие конструкции крыши были слишком близко расположены к дымоходной трубе, от этого загорелась несущая конструкция. Следствие продолжается", — сказал ERR начальник команды спасателей района Ласнамяэ Павел Куликов. Он добавил, что окончательные результаты станут известны в мае.

Причины повторного возгорания, произошедшего в воскресенье, 10 апреля, также расследуют. По словам Куликова, это могло быть связано с тем, что спасателям было трудно добраться до многих мест, возможно, что-то осталось тлеть.

Сложность в тушении загоревшегося 7 апреля дома на Паэ заключалась в том, что о пожаре поздно сообщили, а из-за особой планировки было трудно открыть конструкции и добраться до очагов.

На вопрос ведущих о том, были ли квартиры в доме 1954 года постройки перестроены жильцами самостоятельно, спасатель ответил, что может только предположить, что при таком ремонте должен быть проект.

Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. "На этом пожаре каждый спасатель, который заходил в дым, использовал примерно девять баллонов со сжатым воздухом. Это очень много", — добавил он.