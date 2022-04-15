Компании просят пропустить российские фуры: иначе будет катастрофа с дорожным строительством

Однако данный запрет на въезд имеет ряд исключений. Например, такие исключения сделаны для поставок медикаментов, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Различные эстонские компании уже подали первые заявки на такие исключения на импорт товаров. Например, вчера силламяэское металлургическое предприятие NPM Silmet написало, что 70% сырья они закупали в России, а теперь поставки оказались под угрозой. NPM Silmet запрашивает разрешение на ввоз до 450 тонн сырья в месяц.

Также письмо с запросом отправила компания Polys Plus — один из крупнейших импортеров битума в Эстонии. Деятельность компании приостановлена ​​из-за санкций с 9 апреля. ”В результате в Эстонии будет катастрофическая нехватка сырья для дорожного строительства”, — сказал генеральный директор компании Юри Зарва. Polys Plus просит как можно скорее пропустить российские автомобили, чтобы обеспечить Эстонию битумом, который является нефтепродуктом и попадает под льготную категорию.

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