14.04.2022, 12:21
В Ида-Вирумаа автомобиль насмерть сбил человека, второй пострадавший в больнице
Foto: Argo Ingver
В Ида-Вирумаа в аварии погиб человек, еще один находится в больнице.
Сегодня в 11:30 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, где легковой автомобиль наехал на двух пешеходов. Один из пострадавших получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу.
На месте работает полиция.
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