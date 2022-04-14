В Ида-Вирумаа автомобиль насмерть сбил человека, второй пострадавший в больнице

Сегодня в 11:30 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, где легковой автомобиль наехал на двух пешеходов. Один из пострадавших получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу.