Принятый Рийгикогу закон освободит внуков от обязанности по уходу за бабушками и дедушками

Закон впервые установит понятие долговременного ухода, т.е. предоставление ухода людям, нуждающимся в помощи в быту на протяжении длительного времени, так как их физические или умственные способности или трудоспособность снизились. Долговременный уход включает в себя услуги здравоохранения, уход и помощь в организации быта. Первый этап изменений системы долговременного ухода включает в себя поправки к Закону о семье с целью освободить родственников второй степени от обязанности содержания взрослых родственников. То есть в будущем внуки не будут обязаны оплачивать уход за бабушками и дедушками.

При вступлении в силу закон даст местным самоуправлениям право по своей инициативе выяснить, насколько совершеннолетнее лицо со средним, тяжелым или глубоким недугом нуждается в помощи. Местное самоуправление может по собственной инициативе выяснить, насколько в помощи нуждается совершеннолетнее лицо со средним или тяжелым недугом, и обязано делать это в отношении лиц с глубоким недугом. В результате изменений людям с ограниченными возможностями будет лучше обеспечена необходимая помощь как со стороны государства, так и со стороны местного самоуправления.