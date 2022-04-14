Март Хельме: "беженцы привозят ВИЧ и могут заняться проституцией". Ратас: "это заявление отвратительно!"

”Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. Из Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. — сказал Хельме в среду с пульта в Рийгикогу. — Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда”.

Также он заявил, что никто не знает, чем будут заниматься в Эстонии приехавшие сюда молодые женщины, и не исключено, что проституцией.

Выступление Хельме сразу же публично осудили ряд политиков.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас в социальных сетях назвал выступление Хельме отвратительным.

”Уважение к женщинам, независимо от их национальности, должно быть само собой разумеющимся для каждого мужчины. Сегодняшнее выступление Марта Хельме в Рийгикогу является полной противоположностью этим ценностям”, — написал Ратас.

”Я поражен тем, как в ситуации, когда мы ежедневно читаем новости о насилии над женщинами в Украине, жестоких изнасилованиях, он обвиняет женщин-беженцев в том, что они завозят в Эстонию инфекционные заболевания, и подозревает их в том, что они займутся проституцией”.

”Это заявление ужасно и отвратительно”, — добавил Ратас. ”Особенно в тот день, когда за несколько часов до выступления Марта Хельме перед Рийгикогу выступил президент Украины Владимир Зеленский, который выразил искреннюю благодарность Эстонии и эстонскому народу за помощь украинским беженцам”.

Советник в вопросах помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес сказала Delfi, что к настоящему моменту роста проституции за счет военных беженцев не зафиксировано.

В то же время Йоосеп отметила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали ”подозрительных мужчин”, которые пытались прорекламировать какую-то работу. В связи с этим полиция будет проводить в местах размещения контрольные рейды.

Если вы увидите подозрительную рекламу, сфотографируйте ее и отправьте по адресу inimkaubandus@sotsiaskindlustusamet.ee. Департамент социального страхования сможет передать ее сотрудникам полиции. Также рекомендуется самостоятельно снимать объявления со странным текстом .