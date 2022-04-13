Больницы в Эстонии готовятся принять украинцев, пострадавших от военных действий
Больницы Эстонии могут принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине. О своих планах и возможностях Департамент здоровья уже оповестил специальные органы Европейского союза, которые распределяют раненых от бомбежек и обстрелов жителей Украины по больницам стран Евросоюза, передает rus.err.
В настоящий момент Департамент здоровья занимается транспортировкой на лечение в Эстонию мужчины средних лет, который пострадал от военных действий в Украине.
"Не нам решать, кого мы примем. Мы информируем о своей готовности принять пациента, и затем начинается распределение. Я не могу подтвердить, является ли человек, которого мы примем, военным или мирным жителем. Но могу сказать, что это мужчина средних лет, пострадавший от военных действий", — сказал глава отдела Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.