ФОТО | "Только поражение России в войне вернет мир в Европу". Президент Эстонии побывал в Бородянке и встретился с Зеленским

На встрече с Владимиром Зеленским Алар Карис заявил, что только поражение России в войне вернет мир в Европу, поскольку европейская безопасность неразрывно связана с Украиной, передает rus.err.

"Только поражение России в войне вернет мир в Европу. Потому что европейская безопасность неразрывно связана с Украиной. Западные страны должны делать больше, чтобы помочь Украине, ставшей жертвой российской агрессии. Это нужно сделать быстро. Русские войска должны быть отброшены повсюду, как это уже было сделано в окрестностях Киева. Украина нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности на суше, в воздухе и на море", — сказал президент Карис.

"Украина и Запад сделали все, что в их силах, чтобы предотвратить эту ужасную войну с помощью дипломатии и диалога. Однако президент Путин решил начать войну, и теперь, к сожалению, заговорили пушки. Сейчас путь к миру возможен только через достигнутые на поле боя успехи", — сказал глава эстонского государства.

На встрече также была подчеркнута необходимость обложить санкциями российские энергоносители, особенно нефть.

Карис подтвердил, что Эстония готова направить экспертов в украинскую прокуратуру и Международный уголовный суд, чтобы помочь расследовать военные преступления России.