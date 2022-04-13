По всей Эстонии запрещается выход на лед внутренних водоемов

Апрель в этом году тёплый и солнечный, но время от времени идёт снег и становится холодно. Однако весна на этой неделе победила зиму, поэтому уже с 7-го апреля начал действовать запрет на выход на лёд внутренних водоёмов по всей Эстонии, но, как исключение, можно было выходить на лёд озера Саадярв, на котором лёд на прошлой неделе составлял ещё несколько десятков сантиметров. Но сейчас и на льду этого озера опасно находиться, поэтому и там теперь действует запрет.

”Днём температура воздуха уже превышает 10 градусов, из-за чего быстро таит снег и лёд. На большей части водоёмов лёд уже растаял. Кое-где пруды и озера еще покрыты льдом, но его толщина уже значительно меньше десяти сантиметров”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала и добавил, что на такой тонкий лёд выходить запрещено.

”Вода подо льдом очень холодная — всего пара градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек сможет продержаться около десяти минут, а ребёнок ещё меньше”, — сказал Виркала. Именно поэтому взрослые должны объяснить своим детям, что ходить по тонкому льду очень опасно.

”К счастью, предыдущие месяцы были достаточно холодными, поэтому мы надеемся, что все успели насладиться снежной погодой и побывать на льду водоёмов. Но теперь пришло время весны”, — объяснил Виркала и добавил, что сейчас хорошая возможность присоединиться к акции ”Сделаем!”, которая обращает внимание и на безопасность водоемов рядом с домом.

”Перед наступлением лета нужно сделать более безопасными места забора воды для полива, заброшенные дорожки около водоёма, сломанные и провалившиеся мостики, скользкие и крутые берега, а также неогороженные береговые линии, которые уносят несколько жизней каждый год — люди падают и не могут выбраться из воды”, — сказал Микко Виркала.

Более подробную информацию об акции ”Сделаем!” можно найти здесь.

В 2021 году утонули 60 человек.