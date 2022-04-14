Таллинн повысит безопасность велосипедных дорожек на перекрестках и остановках в центре города

”Мы намерены развивать велосипедную инфраструктуру столицы, при этом в процессе расширения сети велодорожек безопасность является одним из ключевых компонентов, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Именно поэтому наряду с комплексным строительством новых велосипедных дорожек мы также сделаем более безопасными ряд перекрестков и остановок общественного транспорта в Кесклинне и неподалеку от центра города. До начала проектирования мы хотели бы получить от местных жителей обратную связь относительно эскизов этих преобразований”.

Планы предполагается реализовать этой осенью и следующей весной. Преобразования запланированы на остановках общественного транспорта, расположенных на бульварах Каарли и Мере, на Тынисмяги и возле главного здания Таллиннского университета, на улице Гонсиори возле перекрестков с улицами Кульбарси, Лаулупео и Весивярава, на пересечении улиц Маяка и Ласнамяэ, а также Туукри и Петроолеуми. Горожане могут выразить свое мнение по электронной почте Karel.Saar@tallinnlv.ee до вторника, 26 апреля.

С эскизами работ, которые планируется осуществить на остановках общественного транспорта, можно ознакомиться здесь.

На автобусных остановках, расположенных на Каарли пуйестеэ, Вабадузе вяльяк и Тынисмяги планируется построить отдельные платформы на месте нынешних автобусных карманов, чтобы велосипедная дорожка проходила между платформой и тротуаром. Согласно эскизу, автобусы будут останавливаться на автобусной полосе. Предлагаемое решение сделает городское пространство более комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов, а также для ожидающих общественный транспорт пассажиров. По возможности на остановках будут осуществлены работы по озеленению. Также отмечены места для установки новых велосипедных парковок.