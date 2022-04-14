Таллинн повысит безопасность велосипедных дорожек на перекрестках и остановках в центре города
Таллинн собирает мнение горожан относительно планов по повышению безопасности велосипедных дорожек на нескольких остановках общественного транспорта и перекрестках, расположенных в районе Кесклинн и неподалеку от центра города.
”Мы намерены развивать велосипедную инфраструктуру столицы, при этом в процессе расширения сети велодорожек безопасность является одним из ключевых компонентов, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Именно поэтому наряду с комплексным строительством новых велосипедных дорожек мы также сделаем более безопасными ряд перекрестков и остановок общественного транспорта в Кесклинне и неподалеку от центра города. До начала проектирования мы хотели бы получить от местных жителей обратную связь относительно эскизов этих преобразований”.
Планы предполагается реализовать этой осенью и следующей весной. Преобразования запланированы на остановках общественного транспорта, расположенных на бульварах Каарли и Мере, на Тынисмяги и возле главного здания Таллиннского университета, на улице Гонсиори возле перекрестков с улицами Кульбарси, Лаулупео и Весивярава, на пересечении улиц Маяка и Ласнамяэ, а также Туукри и Петроолеуми. Горожане могут выразить свое мнение по электронной почте Karel.Saar@tallinnlv.ee до вторника, 26 апреля.
С эскизами работ, которые планируется осуществить на остановках общественного транспорта, можно ознакомиться здесь.
На автобусных остановках, расположенных на Каарли пуйестеэ, Вабадузе вяльяк и Тынисмяги планируется построить отдельные платформы на месте нынешних автобусных карманов, чтобы велосипедная дорожка проходила между платформой и тротуаром. Согласно эскизу, автобусы будут останавливаться на автобусной полосе. Предлагаемое решение сделает городское пространство более комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов, а также для ожидающих общественный транспорт пассажиров. По возможности на остановках будут осуществлены работы по озеленению. Также отмечены места для установки новых велосипедных парковок.
На остановках, расположенных на бульваре Эстония и возле Таллиннского университета, планируется разместить новые павильоны и зоны ожидания возле дороги. Пространство для пешеходов и велосипедистов будет организовано таким образом, чтобы нахождение и передвижение на остановке было более удобным и безопасным.
С эскизами работ, которые планируется осуществить на перекрестках, можно ознакомиться здесь.
На улице Гонсиори, в районе перекрестков с улицами Кульбарси, Лаулупео и Весивярава, а также на велосипедной дорожке, ведущей к мосту Ильвесе, планируется частично скорректировать пространственное решение, чтобы сделать движение пешеходов и велосипедистов более безопасным и комфортным. Это первый этап по улучшению пространственного решения улицы Гонсиори как важной части сети велодорожек.
Планируется изменить геометрию перекрестка улиц Маяка и Ласнамяэ, что позволит сделать пространство более удобным для передвижения пешеходов и велосипедистов. Благодаря этому улучшатся возможности передвижения по построенному в прошлом году между улицами Гонсиори и Маяка пешеходно-велосипедному мосту, который стал важным связующим звеном между центром города и Ласнамяэ.
Также планируется частично изменить геометрию перекрестка улиц Туукри и Петроолеуми, чтобы пересечение перекрестка пешком или на велосипеде было более удобным и безопасным.
Наряду с этими преобразованиями планируется последовательно повышать безопасность велосипедных полос.