ФОТО | Десятки грузовиков ждут своей очереди на границе

С минувшей субботы грузовики из России и Беларуси больше не могут въезжать на территорию Евросоюза. К тому же транзит через Укаину и Беларусь сейчас проблематичен, поэтому многие перевозчики пытаются ввести товар в ЕС через Эстонию. На пограничном пункте Койдула стоят десятки фур. Время ожидания довольно длинное. И изменений в данном вопросе в ближайшее время не предвидется.

С 8 апреля страны Евросоюза приостановили въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, для каждой страны была оставлена ​​возможность подать заявку на льготы для некоторых групп товаров, но он надеется, что это не откроет возможности для обхода санкций. Например, исключение сделано для поставок медикаментов, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

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