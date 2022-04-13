ФОТО | Десятки грузовиков ждут своей очереди на границе
С минувшей субботы грузовики из России и Беларуси больше не могут въезжать на территорию Евросоюза. К тому же транзит через Укаину и Беларусь сейчас проблематичен, поэтому многие перевозчики пытаются ввести товар в ЕС через Эстонию. На пограничном пункте Койдула стоят десятки фур. Время ожидания довольно длинное. И изменений в данном вопросе в ближайшее время не предвидется.
С 8 апреля страны Евросоюза приостановили въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, для каждой страны была оставлена возможность подать заявку на льготы для некоторых групп товаров, но он надеется, что это не откроет возможности для обхода санкций. Например, исключение сделано для поставок медикаментов, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.