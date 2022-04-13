Яна Тоом: никаких запретов на празднование 9 мая нет. Интересно было бы посетить Донбасс

"Все понимают, что люди пойдут на Военное кладбище. Но мы надеемся, что они пойдут с настроением, с которым приходят на кладбище, чтобы помянуть. Мы призываем всех избегать возможного обострения ситуации. Ношения каких-либо символов с любой стороны лучше избегать, чтобы еще больше не обострить ситуацию, которая и так сейчас не очень хорошая. А то, что 9 мая состоится, что люди его будут отмечать, всем совершенно понятно. Никаких запретов тут нет", - отметила Яна Тоом.

На вопрос, пойдет ли она сама к Бронзовому солдату, депутат ответила, что пойдет, если будет в Эстонии. "Но я обычно хожу рано утром по пути в аэропорт, когда там ни кого еще нет. Я хожу не общаться, а цветы положить".

Поездку в Украину, по примеру коллег из Европарламента, Тоом не планирует.

"Мне было бы интересно посмотреть, что происходит на Донбассе, но сейчас туда просто не попасть. Хотя это то место, где я бы хотела реально поговорить с людьми, потому что информация из первых рук о вышедших из-под российской оккупации либо в Россию, либо к нам, имеется. Но того, что происходят с оставшимися на месте дончанами, мы не знаем".

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