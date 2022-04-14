Ханимяги: нельзя осуждать тех, кто 9 мая понесет цветы к Бронзовому солдату

"Что об этом думает наш председатель Юри Ратас, следует спросить у него. Но по большей части позиция партии сейчас такова, что не стоит запрещать чтить память погибших во Второй мировой войне. Что касается тех, кто пойдет с цветами к Бронзовому солдату, считая, что именно такая форма почитания памяти погибших является правильной, то их нельзя осуждать", — передает RusERR слова Ханимяги.

При этом центрист подчеркнул, что в контексте агрессии России на территории Украины использование такой символики, как, например, георгиевская ленточка или серп и молот, недопустимо.

Андре Ханимяги также прокомментировал намерение своей коллеги по партии Оудекки Лооне прийти 9 мая к Бронзовому солдату: "Правление партии не принимало решений о том, чтобы запретить своим депутатам приходить 9 мая на Военное кладбище в этом или последующих годах. Почему? Мы не будем говорить о том, кому и куда можно ходить. Это вопрос внутренних ощущений и этичности каждого человека и т.п. Мы сочли, что поминать [погибших] можно, но делать это следует достойно".

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