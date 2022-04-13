Отнимут ли беженцы с Украины работу у жителей Ида-Вирумаа? Касса по безработице развенчивает слухи и мифы

Так ли это, беседуем с руководителем Ида-Вируского отделения Эстонской Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

- Госпожа Теэлахк, вы не возражаете, если начнем наш с вами разговор с краткого обзора: что сейчас в целом происходит на рынке труда Ида-Вирумаа?

- На учете в Кассе по безработице в Ида-Вирумаа сегодня стоят 6439 человек. Среди нынешних безработных мужчин и женщин поровну. Самый большой сегмент безработных в Ида-Вирумаа — люди от 25 до 54 лет, то есть самого трудоспособного возраста, их 4045 человек. Одна треть стоящих на учете в Кассе по безработице в нашем регионе — люди без профессионального образования, то есть фактически не имеющие профессии. У 26 процентов нет никакой языковой категории; у 45 процентов крайне низкий уровень компьютерной грамотности. Как вы понимаете, человеку без профессии, без эстонского языка, без навыков работы на компьютере найти работу крайне сложно. Хотя, надо отметить, есть немало рабочих мест, где без эстонского по большому счету можно обойтись. И Касса по безработице предлагает немало возможностей получить специальность, пройти те или иные курсы. Но, к сожалению, далеко не все стоящие у нас на учете спешат этим воспользоваться.

- А много ли вакансий есть сегодня в Ида-Вирумаа?

- В Ида-Вирумаа мы предлагаем 808 рабочих мест. 33% из них с зарплатой до 749 евро, 16% с зарплатой от 750 до тысячи евро; 11% — от 1250 до 1400 евро, 2% с заработной платой более 2000 евро. Поскольку Ида-Вирумаа по-прежнему остается промышленным регионом, то и спрос здесь прежде всего на специалистов для различных производств. Есть также вакансии в сфере обслуживания и торговли.

- Меняется ли ситуация на рынке рабочей силы в связи с войной на Украине? Может быть, какие-то фирмы в Ида-Вирумаа уже известили вас, что планируют массовые сокращения работников или вообще прекращают свою деятельность?