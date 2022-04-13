Отнимут ли беженцы с Украины работу у жителей Ида-Вирумаа? Касса по безработице развенчивает слухи и мифы
Так ли это, беседуем с руководителем Ида-Вируского отделения Эстонской Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.
- Госпожа Теэлахк, вы не возражаете, если начнем наш с вами разговор с краткого обзора: что сейчас в целом происходит на рынке труда Ида-Вирумаа?
- На учете в Кассе по безработице в Ида-Вирумаа сегодня стоят 6439 человек. Среди нынешних безработных мужчин и женщин поровну. Самый большой сегмент безработных в Ида-Вирумаа — люди от 25 до 54 лет, то есть самого трудоспособного возраста, их 4045 человек. Одна треть стоящих на учете в Кассе по безработице в нашем регионе — люди без профессионального образования, то есть фактически не имеющие профессии. У 26 процентов нет никакой языковой категории; у 45 процентов крайне низкий уровень компьютерной грамотности. Как вы понимаете, человеку без профессии, без эстонского языка, без навыков работы на компьютере найти работу крайне сложно. Хотя, надо отметить, есть немало рабочих мест, где без эстонского по большому счету можно обойтись. И Касса по безработице предлагает немало возможностей получить специальность, пройти те или иные курсы. Но, к сожалению, далеко не все стоящие у нас на учете спешат этим воспользоваться.
- А много ли вакансий есть сегодня в Ида-Вирумаа?
- В Ида-Вирумаа мы предлагаем 808 рабочих мест. 33% из них с зарплатой до 749 евро, 16% с зарплатой от 750 до тысячи евро; 11% — от 1250 до 1400 евро, 2% с заработной платой более 2000 евро. Поскольку Ида-Вирумаа по-прежнему остается промышленным регионом, то и спрос здесь прежде всего на специалистов для различных производств. Есть также вакансии в сфере обслуживания и торговли.
- Меняется ли ситуация на рынке рабочей силы в связи с войной на Украине? Может быть, какие-то фирмы в Ида-Вирумаа уже известили вас, что планируют массовые сокращения работников или вообще прекращают свою деятельность?
- Безусловно, в связи с нынешними событиями глобальные изменения на рынке труда неизбежны. Но у нас пока нет в достаточном количестве данных, чтобы строить какие-то конкретные прогнозы. Ситуация меняется стремительно. Кардинальных изменений пока что нет. Да, несколько собственников металлообрабатывающих компаний в регионе объявили о сокращении рабочих мест. Но открылись другие производства. То есть пока мы наблюдаем привычную картину.
- Способен ли ее изменить поток беженцев с Украины и насколько существенно? В обществе усиленно муссируется слух, что ”украинцы отнимут у нас работу” …
- Давайте обратимся к цифрам. На сегодняшний день (28 марта — ред.) Ида-Вирумаа принял около 300 беженцев с Украины, включая детей. По состоянию на 27 марта в Ида-Вирумаа в Кассе по безработице зарегистрировался 51 человек. А у нас, напомню, свыше 800 вакансий. Для сравнения: в Таллинне в Кассе по безработице зарегистрировались более 300 украинских беженцев, в Тарту — более 100, в Пярну — 51.
В целом, по состоянию на 27 марта на учет в качестве безработных в Эстонской Кассе по безработице встали 695 получивших международную защиту украинцев, их доля составляет 1,5 процента побщего числа зарегистрированных безработных. Допускаю, что кто-то из военных беженцев нашел работу самостоятельно или при помощи своих родных и близких. Но думаю, таких единицы.
Так что о существенном изменении на рынке труда в связи с беженцами, тем более в Ида-Вирумаа, на мой взгляд, говорить не приходится.
Большинство ставших у нас в Ида-Вирумаа на учет — женщины с детьми или пожилые женщины. Многие с высшим образованием. Есть учителя, инженеры, медсестры. В основном городские жители. Они хотят как можно скорее найти работу. При этом не скрывают, что при первой же возможности планируют вернуться на родину. Но ведь никто не знает, когда это станет возможным.
Чувствуется, что люди очень мотивированы найти работу. Конечно же, хотели бы работать по специальности, но отдают себе отчет, что это вряд ли возможно. И, по их словам, согласны на любую работу. Понятно, что в первую очередь это диктуется необходимостью иметь средства к существованию. Многие признаются, что спешат выйти на работу, чтобы скорее социализироваться. ”Работа спасет, она поможет справиться со стрессом от пережитого”, — слышим мы от тех, кто обращается в Кассу по безработице.
Многие говорят, что хотели бы начать изучать эстонский язык. Некоторые уже заходили в интернет, знакомились с возможностями программы онлайн-курсов keeleklikk.ee.
- Вот как раз с эстонским языком, точнее — поиском работы при незнании госязыка, связан еще ряд слухов. ”При устройстве на работу от нас требуют иметь языковую категорию, а от украинцев нет. Почему такая лояльность?” — задаются вопросом местные жители. Рассказываются истории о том, что, мол, на место повара (токаря, водителя и проч.) не взяли местного, так как у него не было языковой категории, а вот беженца взяли… А что на самом деле: есть ли для украинских специалистов при приеме на работу послабления в плане эстонского языка только потому, что они беженцы?
- Я не могу комментировать ситуацию, свидетелем которой не была. Но думаю, она — из разряда мифов. Хочу лишь подчеркнуть, что 40% рабочих мест, которые мы на данный момент предлагаем через Кассу по безработице в нашем регионе, не требуют знания эстонского языка. С другой стороны, как говорят многие работодатели, владение эстонским — это безусловный плюс, но прежде всего мы ищем работников с определенными компетенциями и большой мотивацией, это главное. Национальность, возраст и прочее — вещи второстепенные. К тому же работодатели могут предложить человеку изучать эстонский язык непосредственно на рабочем месте. И Касса по безработице частично оплачивает такое обучение.
Что касается медицинских работников, прибывающих из Украины, то они должны получить дополнительное подтверждение на право работать в Эстонии.
- Еще из разговоров: ”Собственнику предприятия выгодно брать на работу украинцев, поскольку можно сократить расходы на рабочую силу. Украинцы будут идти по направлению от Кассы по безработице, значит, Касса платит за работника 50%, а фирма только 50% заработной платы. Поэтому местных будут увольнять”.
- Это из разряда мифов. Касса по безработице датирует предприятие только в том случае, если оно берет на работу человека по программе ”Мое первое рабочее место”, человека с пониженной трудоспособностью, а также длительно неработающего. Никакой другой услуги у Кассы по безработице для предприятий, желающих ”сэкономить” на рабочей силе, нет.
- Это правда или нет: ”При устройстве на работу беженцам обязаны платить заработную плату не ниже, чем средняя по стране, а это сегодня 1548 евро брутто”? В то время как жители Ида-Вирумаа в основном получают минималку.
- Работодатели не имеют права платить беженцам, получившим статус международной защиты, меньше минимальной зарплаты. Минимальная зарплата — 3,86 евро в час, 654 евро в месяц, если человек работает на полной ставке. За одну и ту же работу специалисты — и те, кто давно работает на предприятии, и вновь прибывшие с Украины беженцы — получают одинаковую зарплату. Они имеют такие же права, как и другие жители Эстонии.
Хочу подчеркнуть, что беженцы с Украины, зарегистрированные в Кассе по безработице, могут воспользоваться всеми услугами Кассы. У каждого будет свой консультант, который окажет поддержку в поиске работы — от предложения вакансий до заполнения необходимых документов при поступлении на работу. Во всех отделениях Кассы по безработице можно пользоваться компьютерами, на сайте Кассы публикуется информационный бюллетень для ищущих работу с Украины — на украинском, русском, английском, эстонском языке. Зарегистрированный человек может ходатайствовать о получении пособия по безработице, если в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в качестве безработного, он работал не менее 180 дней, воспитывал детей в возрасте до 8 лет, учился на дневном или стационарном отделении или занимался другой аналогичной деятельностью. Размер пособия по безработице составляет 292 евро в месяц и может выплачиваться до 9 месяцев. Пособие не выплачивается, если есть другой доход, превышающий 292 евро в месяц.