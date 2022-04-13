Теперь в Confido все иностранцы могут вакцинироваться от коронавируса бесплатно

Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido, сказал, что поскольку в Эстонию прибыло около 30 000 военных беженцев из Украины, это решение является, по сути, единственно возможным.

”Только около одной трети населения Украины было вакцинировано от COVID-19 до начала войны, поэтому эстонское государство очень правильно поступает, предлагая защиту от коронавируса всем, кто этого хочет”, — пояснил Мартин Талу и добавил, что эта возможность была предоставлена иностранцам постановлением правительства, принятым в конце марта. ”Я рад, что Confido, уже являясь опытным партнёром нашего государства, может в этом помочь”, — сказал Мартин Талу.

”Уровень заболеваемости сейчас снижается, но мы не должны терять бдительность в отношении COVID-19. К чему это приводит мы, к сожалению, уже неоднократно видели на примере и Эстонии, и других стран. Вакцинация по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом уменьшения потенциального ущерба от коронавируса”, — сказал Мартин Талу.

На основании постановления правительства, иностранцы, у которых нет эстонского личного кода, теперь могут оформить европейский сертификат вакцинации от COVID. Пункты обслуживания Департамента социального страхования принимают заявления на оформление европейских сертификатов COVID от людей, которые прошли вакцинацию в Эстонии, но не могут оформить сертификат на портале пациента.

Факт вакцинации против COVID-19 также может быть подтверждён документом на бумажном носителе — жёлтым паспортом иммунизации, который по желанию вакцинируемого выдаётся медицинским работником, проводящим вакцинацию. Если у человека уже есть паспорт иммунизации, медицинский работник, проводящий вакцинацию, может внести в него соответствующую запись.

Все иностранцы, ранее привитые вакциной, которая не была у нас одобрена (например, Sputnik), и желающие получить дополнительную или бустерную дозу в Эстонии, должны получить для вакцинации отдельное заключение врача.

Confido предлагает возможность вакцинироваться в Таллинне в медицинском центре Confido, расположенном в медицинском городке на Веэренни, в экспресс-клиниках Confido в Lasnamäe Centrum, в торговых центрах Rocca al Mare и Nautica. В Тарту вакцинацию можно пройти в Confido в клинике Raatuse и экспресс-клинике в Lõunakeskus. Кроме того, вакцинироваться можно во многих аптеках Südameapteek. Удобное для вакцинации место и время можно выбрать в системе бронирования Confido.