13.04.2022, 09:26
ФОТО | Интернет-пользователи бурно отреагировали на задержание Медведчука
ФОТО: Телеграм-канал Униан
Вчера вечером Украина сообщила о задержании прокремлевского олигарха Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина". Реакция общественности оказалось столь бурной, что в сети тут же появились различные мемы на тему задержания.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
Более подробно о задержании Медведчука читайте ЗДЕСЬ.
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