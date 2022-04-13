ФОТО | Президент Алар Карис отправился в Киев

"На пути в Киев, в город, который ужасно пострадал из-за войны с Россией с момента моего последнего визита", — прокомментировал в Twitter свой визит эстонский президент.

Встреча Кариса с украинским президентом пройдет совместно с главами государств Латвии, Литвы и Польши, сообщила в среду президентская канцелярия, передает RusERR.

Цель визита — выразить поддержку украинскому народу, который защищает свою страну от российской агрессии.

На встрече планируется обсудить предоставление помощи украинской армии и гражданскому населению, а также проведение расследования военных преступлений с целью отдать под суд ответственных за них лиц.

Алар Карис возвратится в Эстонию в четверг.