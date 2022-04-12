В Эстонии учатся почти 3000 детей, бежавших от войны в Украине, начали работать и украинские педагоги

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, украинские военные беженцы уже поступили в детские сады и школы во всех уездах. "Мы призываем местные власти позаботиться о том, чтобы украинские родители были проинформированы о возможностях, которые предлагает эстонская система образования. Для того, чтобы дети и подростки, прибывающие в Эстонию из охваченной войной Украины, как можно быстрее освоили эстонский язык, важно, чтобы детей в первую очередь помещали в эстоноязычные учебные заведения или учебные заведения, использующие метод языкового погружения.

В эстоноязычной среде усвоение языка происходит гораздо быстрее", - объясняет министр Керсна. "В настоящее время 67,4% детей и подростков учатся в школах с эстонским языком обучения, 11% - в школах с языковым погружением, 20,9% - в школах с русским языком обучения и 0,6% - в школах с английским языком обучения. Со своей стороны, мы внимательно следим за этими процентами и за тем, как распределяются места в школах в различных регионах. В местах, где наблюдается постоянный рост числа учеников из Украины и где нет мест в школах с эстонским языком обучения, мы готовы при необходимости создать дополнительные места, как, например, в только что открывшемся филиале Лиллекюлаской гимназии в Таллинне, чтобы обеспечить украинским детям возможность получить основное образование", - говорит министр.

По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в настоящее время в учебных заведениях, находится в Харьюмаа (1238), Тартумаа (305), Пярнумаа (272), Ида-Вирумаа (193) и Ляэне-Вирумаа (188), но в настоящее время дети из Украины есть во всех уездах. Например, если неделю назад в Вильяндиском уезде было зарегистрировано 23 ребенка, то сегодня их уже 50, а в учебных заведениях Хийумаа находятся 18 детей и подростков из Украины.