12.04.2022, 16:47
Арнольд Синисалу: поклонники Кремля опасны для Эстонии
Foto: Jaanus Lensment
Люди, которые восхищаются политикой Кремля или поддерживают ее, являются как прямой, так и косвенной угрозой конституционному строю Эстонии, так как такие люди дают России предлог для вмешательства, насколько бы абсурдными не были обвинения, пишет генеральный директор Департамента Полиции безопасности Арнольд Синисалу.
В качестве одного из последствий ужасов Второй мировой войны родилась ООН, учредительные статьи устава которой должны были обеспечить мир во всем мире. Управляемая Кремлем Россия напала на ею же созданный мировой порядок, приводит ERR слова Синисалу.
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