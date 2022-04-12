Арнольд Синисалу: поклонники Кремля опасны для Эстонии

Люди, которые восхищаются политикой Кремля или поддерживают ее, являются как прямой, так и косвенной угрозой конституционному строю Эстонии, так как такие люди дают России предлог для вмешательства, насколько бы абсурдными не были обвинения, пишет генеральный директор Департамента Полиции безопасности Арнольд Синисалу.