Кая Каллас: в правительство мог бы войти Юри Ратас! Это бы улучшило сотрудничество

В эфире радиостанции Vikerraadio Каллас сказала, что не в курсе возможной замены министра. Якобы с Юри Ратасом такого разговора не было.

Она отметила, что на сегодняшнем совещании правительства Таави Аас был на месте и участвовал в обсуждении связанных с его сферой тем.

У премьера спросили: кто в случае замены мог бы прийти в правительство? Может, Яанус Карилайд (председатель парламентской фракции центристов — ред.)? "Самым лучшим было бы, если бы в правительство вошел председатель коалиционной партии Юри Ратас", — ответила Каллас. И пояснила: тогда решения можно было бы принимать там, где их и надо принимать — на совещаниях и заседаниях правительства.

Глава правительства сообщила, что и раньше звала Ратаса в правительство и будет приглашать в дальнейшем. "Это сделало бы сотрудничество более плодотворным, а решения — более быстрыми".

Генеральный секретарь Партии Реформ Эркки Келдо сказал Delfi, что услышал о возможной замене в правительстве только из сегодняшних новостей и отметил, что вопрос персоналий — дело самой партии.

По мнению Келдо, возможная смена министра на здоровье коалиции не повлияет.

Юри Ратас был по данному вопросу немногословен. "Я не стану предсказывать будущее, но сегодня в планах нет смены ни одного министра", — сказал он Delfi.