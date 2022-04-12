Украинцы предложили властям Таллинна создать в городе площадь Шевченко

В обращении к градоначальнику она напомнила, что еще в 2004 году на бульваре Мере в Таллинне был посажен Шевченковский дуб, а год спустя рядом с ним установили памятный камень.

"Тарас Шевченко — знаковая и очень почитаемая фигура для украинцев. Но его также почитают и многие другие народы. Он посещал Эстонию. Почему бы еще и не увековечить его память и топонимом, создав площадь Шевченко? Эта идея у нас была очень давно, но сейчас, когда численность украинской общины в Эстонии увеличилась, реализовать ее было бы совсем неплохо", — сказала во вторник Вира Конык в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

"Мы бы хотели назвать именем Тараса Шевченко очень маленькую площадь рядом с дубом. Сейчас у нее нет названия. Это такой небольшой треугольник в зеленой зоне, ничего кроме дуба, камня и еще нескольких насаждений там нет. Думаю, что городская управа могла бы пойти навстречу нашим пожеланиям", — добавила Конык.

Имя Тараса Шевченко широко известно во всем мире, его произведения переведены на многие языки мира, в том числе и эстонский. Эстонские переводы принадлежат перу Харальда Раяметса, Александра Калеба, Юрия Шумакова. Особенно интересны в этом отношении работы Х.Раяметса, который, в совершенстве владея украинским языком, делал переводы с языка оригинала.

Тарас Шевченко в 1842 году посещал Таллинн. В честь этого события Конгрессом украинцев Эстонии и был посажен Шевченковский дуб.