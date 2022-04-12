ВИДЕО | Хотят ли убрать Оудекки Лооне из Рийгикогу до 9 мая? Ратас: "не комментирую слухи"

”Таави Аас останется и завтра, и послезавтра. Если говорить о будущем, то бывает, что министры меняются. Но Таави Аас провел хорошую работу и готовится к принятию дополнительного бюджета, чтобы к следующему отопительному сезону у нас было достаточно запасов газа, чтобы заработал LNG-терминал. Так что сегодня Центристская партия не планирует менять никого из своих министров”, — заверил Ратас.

На вопрос о возможной смене Оудекки Лооне в Рийгикогу Ратас ответил, что ”не комментирует слухи”.

Зато тему на своей странице в Facebook прокомментировала сама Лооне.

"Сегодня наша пресса ухватилась за тему, что Центристская партия якобы готова отправить в отставку эффективного министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса исключительно с той целью, чтобы я покинула в парламент. (Если Аас подал бы в отставку с поста министра, то вернулся бы в парламент, и я как замещающий член должна была бы уйти из Рийгикогу). И все потому, что я каждый год прихожу к ”Бронзовому солдату” почтить память погибших во Второй мировой войне и уверена, что на это имеет полное право каждый житель Эстонии. Кажется абсурдным. Понимаю, скоро полнолуние, да и весна наступила. Но все же… Должен же быть предел безумию", — написала политик.

Как мы написали ранее со ссылкой на ERR, одной из причин возможного отзыва Таави Ааса в Рийгикогу является также желание партийных лидеров исключить из Рийгикогу замещающую Таави Ааса в парламенте Оудекки Лооне. Один из лидеров партии сказал ERR, что поведение Оудекки Лооне на фоне российской агрессии не оставляет сомнений в том, что она должна покинуть Рийгикоу до 9 мая.

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