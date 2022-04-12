ОПРОС | Большинство жителей Эстонии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшится

70% людей беспокоятся о финансах своей семьи после начала войны в Украине. Почти четверть из них ежедневно беспокоятся о том, как справиться с ситуацией, 20% — несколько раз в неделю, а 27% — несколько раз в месяц. Больше всего беспокоятся жители Ида-Вирумаа и те, кто зарабатывает до 550 евро.

"Беспокойство и неуверенность больше ощущаются в определённых группах общества. Люди с базовым образованием наиболее негативно оценивают перспективы возможностей справиться с ситуацией. По сравнению с эстонцами, русские жители больше беспокоятся о своём финансовом положении. В то время как почти четверть русских очень беспокоятся о своей способности обеспечить членов своей семьи, среди эстонцев лишь 10% очень беспокоятся о способности семьи обеспечить себя", — сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

Война в Украине повлияла на планы и действия людей, связанные с деньгами: 41% людей уделяют больше внимания составлению бюджета, треть сокращают свои обычные расходы, а четверть откладывают крупные покупки. Люди также не хотят рисковать, меняя работу (19%), делают больше сбережений (16%), хранят дома больше денег, чем раньше (15%) и думают о том, чтобы взять дополнительную работу (12%).

"Четверть людей беспокоятся о потере работы, треть — о значительном снижении доходов, а более молодые люди беспокоятся об удорожании недвижимости. Сегодня, как никогда, важно начать создавать сбережения, которые позволят в случае непредвиденных обстоятельств в течение определённого периода времени обходиться своими силами", — говорит Мари-Лийс Яэгер, добавляя: "Важно подумать о том, от каких расходов Вы не можете отказаться, например, от аренды, коммунальных услуг, еды, а какие расходы можно ограничить, например, развлечения и плату за комфорт ".

Опрос проведён компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank в апреле. Опрос охватил 1 000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Институт финансов Swedbank был создан в 2010 году с целью поддержки людей в принятии финансовых решений, для обмена знаниями в области управления деньгами и для содействия повышению финансовой грамотности в Эстонии.