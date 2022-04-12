Ассар Паулус получил еще 10 лет тюрьмы

Решение суда еще не вступило в силу и его можно оспорить в течение 15 дней в Таллиннском окружном суде.

Паулуса обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном обращении с огнестрельным оружием и незаконном обращении с глушителем, лазерным прицелом и прицелом ночного видения.

Как мы писали ранее, все началось со смерти собаки, в связи с чем жена Палусуса решила продать ее будку. Каково же было удивление прибывшего на место покупателя и самой жены, когда во время транспортировки будки из-под ее крыши вывалился ”схрон”.

Паулус должен был освободиться в апреле, но теперь из-за найденных на территории принадлежащего ему частного дома множества единиц оружия и взрывных устройств ему назначили еще 10 лет лишения свободы.

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