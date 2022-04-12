12.04.2022, 10:34
Полиция завела на Репинского уголовное дело
Foto: Rauno Volmar
Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) завела уголовное дело, чтобы проверить, соответствует ли закону использование компенсации расходов депутата Рийгикогу Мартина Репинского.
Уголовное производство было инициировано на основе статьи Пенитенциарного кодекса о присвоении. Это было сделано с целью, чтобы выяснить, использовал ли Репинский полагающуюся ему компенсацию расходов надлежащим образом и предоставлял ли правильные данные.
Ранее парламентская комиссия по борьбе с коррупцией решила обратиться как в Центральную криминальную полицию, так и Полицию безопасности, изучив использование членом Рийгикогу Мартином Репинским компенсаций расходов, полагающихся депутатам.