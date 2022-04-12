Полиция завела на Репинского уголовное дело

Уголовное производство было инициировано на основе статьи Пенитенциарного кодекса о присвоении. Это было сделано с целью, чтобы выяснить, использовал ли Репинский полагающуюся ему компенсацию расходов надлежащим образом и предоставлял ли правильные данные.