Трактор с прицепом не уступил дорогу: две человека оказались в больнице

11 апреля в 16:54 произошла авария на 26 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где 52-летний мужчина на тракторе марки New Holland с прицепом, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Fiat Tipo, которым управляла 28-летняя женщина.

Водитель Fiat попыталась во избежание столкновения совершить обгон, но автомобиль врезался в левое заднее колесо прицепа, из-за чего далее столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Škoda Fabia, которым управлял 44-летний мужчина.

Водителей Škoda и Fiat доставили в Клинику Тартуского университета.

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