Таллинн вынужден отложить ремонт Петербургского шоссе из-за роста цен(1)
Рост цен на строительные работы и материалы внес сумятицу в планы Таллинна по дорожному ремонту и строительству: стоимость реконструкции улиц Йыэ и Пронкси должна выясниться в ближайшие дни, и уже сейчас ясно, что ремонт Петербургского шоссе в этом году не начнется.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что в этом году в столице не удастся приступить ко всем запланированным строительным объектам из-за резкого роста цен, пишет rusERR.
Ремонт Петербурского шоссе планировались провести в 2022-2024 годах. "Но уже сейчас видно, что таким темпом мы продвигаться не сможем. Мы также не сможем сразу построить весь объект. Один из вариантов — начать частичную реконструкцию от центра города на участке от улицы Маяка до Вяйке-Паала", — сказал мэр Таллинна.
Вице-мэр Владимир Свет добавил, что первый отрезок ремонтируемого Петербургского шоссе проходит в непосредственной близости от строящегося терминала Rail Baltic, для которого будут строить подъездные дороги, поэтому разумно вести эти строительные работы одновременно.
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