Таллинн вынужден отложить ремонт Петербургского шоссе из-за роста цен

Мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что в этом году в столице не удастся приступить ко всем запланированным строительным объектам из-за резкого роста цен, пишет rusERR.

Ремонт Петербурского шоссе планировались провести в 2022-2024 годах. "Но уже сейчас видно, что таким темпом мы продвигаться не сможем. Мы также не сможем сразу построить весь объект. Один из вариантов — начать частичную реконструкцию от центра города на участке от улицы Маяка до Вяйке-Паала", — сказал мэр Таллинна.

Вице-мэр Владимир Свет добавил, что первый отрезок ремонтируемого Петербургского шоссе проходит в непосредственной близости от строящегося терминала Rail Baltic, для которого будут строить подъездные дороги, поэтому разумно вести эти строительные работы одновременно.

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