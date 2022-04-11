Рийгикогу принял поправки в Закон об иностранцах: пригласить в Эстонию работников из третьих стран будет проще
Принятый голосами центристов, реформистов и социал-демократов поправки заметно упрощают использование рабочей силы из так называемых третьих стран, передает rus.err.
Снижаются требования в отношении зарплаты таких работников, проще будет привлекать иностранцев на работу в технологические фирмы, а рабочие визы можно будет продлевать на срок до трёх лет.
"Если сегодня таким людям нужно платить среднюю зарплату, то после вступления закона в силу нужно будет платить 80% от средней в секторе. В секторах наподобие сферы обслуживания зарплаты сильно ниже. И для специалистов в области IT критерии тоже упростятся, то есть цель этого закона в том, чтобы в Эстонии были люди на те свободные рабочие места, которые у нас есть, в частности, в IT-секторе не хватает около 20 000 человек", — сказал депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.
Но политики из партии "Отечество" и Консервативной народной партии, напротив, убеждены, что новый закон противоречит интересам постоянных жителей страны.
Оппозиция надеется, что президент страны обратит внимание на процедурные нарушения и откажется провозглашать закон.