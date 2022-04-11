Нарвская полиция просит водителей убрать с машин георгиевскую ленточку

Экспонировавшим военную символику людям полицейские объяснили значение этого символа и попросили убрать ленточки, сообщает в социальных сетях полиция.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в публичном пространстве нет места поддерживающей агрессию символике, например георгиевским ленточкам или знакам "Z", так как они могут отрицательно сказаться на чувстве безопасности людей и повлиять на них провокативно.

”Мы обращаем на пропагандирующую войну символику большее внимание, беседуем с экспонирующими такую символику людьми и объясняем, что с начала войны ее значение поменялось, — сказал Пюви. — Мы рады, что до сих пор все люди реагировали на с пониманием и сразу убирали эту символику”.

Нарвская полиция благодарит всех за понимание и напоминает, что безопасность общества начинается с нам самих, и каждый может внести в создание безопасности свой вклад.

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