Производство по неплатежеспособности станет более простым и удобным для должника

Согласно законопроекту, в будущем производство по неплатежеспособности в отношении физического лица будет инициировано на основании заявления о неплатежеспособности, которое, в дальнейшем, может привести как к производству по банкротству, так и к освобождению от обязательств или реструктуризации долгов.

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что это — важный законопроект и что он тщательно подготовлен. По его словам, цель законопроекта — сделать производство по неплатежеспособности более простым и удобным и для должника.

”Ранее инициирование производства по реструктуризации долгов было сложным, так как формы и условия предоставления заявления были сложными для должника. Законопроект упростит эти формы и сократит обязанности должника при подаче заявления, — сказал председатель комиссии. — Заявление об инициировании производства по реструктуризации долгов может подать и кредитор, однако для начала производства должник должен будет дать свое согласие. В дальнейшем у должника в сотрудничестве с кредиторами будет возможность быстрее решить свои связанные с неплатежеспособностью проблемы”.

Заместитель председателя комиссии Хельо Пикхоф положительно отозвалась о том, что, согласно законопроекту, будет изменена система консультирования должников и консультаций станет больше.

”В дальнейшем консультировать должника и помогать ему от начала до конца будет доверенное лицо, –сказала Пикхоф. — По сравнению с действующим правом, доверенное лицо будет выполнять задачи временного управляющего, доверенного лица в производстве по освобождению от обязательств и консультанта в производстве по реструктуризации долгов. Квалифицированный работник поможет должнику выяснить свое точное экономическое положение и выбрать вид производства. Он также будет помогать и консультировать в ходе производства”.