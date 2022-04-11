Замена Yandex Taxi? На рынок врывается технологичная таксофирма с кешбэком

Долгое время остававшееся в тени Bolt и Yandex приложение Taxigo меняет свое название на Forus. Вместе с логотипами меняется и бизнес-модель. Останется привычная схема заказа автомобиля с водителем через приложение и архаичная возможность вызвать такси по телефону. Главное нововведение — у водителей и пассажиров появится возможность получить кешбэк или даже инвестировать в предприятие с помощью технологии NFT (невзаимозаменяемый токен — прим. пер).

Эксперт по токенизации и NFT Таави Котка потратил немало усилий, чтобы объяснить принцип действия этой схемы доступно. Как пассажиры, так и сами водители такси за свои поездки будут получать процент от потраченной суммы в виде токенов, которые будут копиться в их приложении. Как пример он привёл карты лояльности сетевых магазинов. Однако возврат по таким картам редко превышает 0.1%. Технология NFT позволит поднять процент инвестиций до 10. За пять лет поездок водитель такси сможет только за счет этой системы обновить свой автомобиль, а клиент сделать свои поездки в разы дешевле, или даже выйти в плюс.

Есть еще одна важнейшая разница между картами лояльности супермаркетов и нововведением Forus. Накопленные бонусы карт Partner и Aitäh вырасти в цене не могут. Они храниться в евро и таят вместе с инфляцией. Токены Forus, как и любые другие, фиксированной стоимости не имеют, и могут дорожать или дешеветь в зависимости от успехов компании. То есть они больше похожи на акции.

Дочь руководителя фирмы Урмаса Сыырумаа, Катрийн Сыырумаа, говорит, что одной из целей внедрения подобного новшества было привлечение молодой и прогрессивной клиентуры. Тенденция современного урбанизма ведет к отказу от владения личным автомобилем в пользу агрегаторов такси и каршерингов. Блокчейн инвестиции помогут сделать этот бизнес еще более выгодным и доступным для клиентов, особенно молодых. Приятный бонус для новых пользователей — услугой Forus Takso в апреле можно пользоваться со скидкой в 50%.