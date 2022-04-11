Кальюранд после визита в Бучу: европейские политики просто берегут свою шкуру
"Уму непостижимо, что там сейчас творится", — сказала RusDelfi депутат Европарламента Марина Кальюранд после визита в Бучу.
"Мы поехали туда по приглашению Рады (парламент Украины — RusDelfi), они пригласили депутатов Европарламента для поддержки евроинтеграции Украины", — прокомментировала свой визит в Киев Марина Кальюранд.
Визит был организован за несколько дней. Изначально Кальюранд с коллегами долетела до Польши, в город Жешув (170 км до Львова). Оттуда за час доехали до границы на машине. Дальше в Киев уже на поезде. Официальные встречи с депутатами украинского парламента состоялись в Киеве. "Но мы были не только в столице. Местные попросили нас посетить окраины Киевы — Ирпень и Бучу", — добавила она.
Про украинский городок Буча недавно узнал весь мир. В начале апреля Бучу покинули российские войска, которые оккупировали город в первые дни войны. После того, как они покинули Бучу, на улицах нашли десятки трупов, некоторые мирные жители лежали со связанными руками.
"Последствия войны в Буче — кошмарные. Это как картинки после Второй мировой войны. Разрушенные дома, улицы. Нет электричества, проблемы с продовольствием, кругом разруха. Как сказал мэр города, большинство домов невозможно восстановить, их нужно сносить. При этом у каждого местного жителя своя история, кто-то остался из-за пожилых родителей, кто-то просто не захотел покидать родной дом", — сказала европарламентарий.
По рассказам местных жителей, люди заходили в дома после выхода российских солдат и натыкались на мины. "Уму непостижимо, что там сейчас творится. Людям советует не возвращаться домой, так как кругом разбросаны мины. Кто-то вернулся, открыл холодильник и у него взорвалась квартира, так как там оставили мину. Мне рассказали это местные жители, это очень страшно", — подчеркивает Кальюранд.
Депутаты Европарламента посетили места массовых захоронений украинцев. "Только в одной могиле нашли 300 тел. Когда я там была, было опознано 18 человек. Сейчас там работают международные эксперты, чтобы дать оценку случившемуся. После этого должны последовать расследования и суд".
Как сама признается Кальюранд, депутаты Европарламента сейчас могут помочь только политически. "Нам нужно убедить другие страны отправлять больше оружия и гуманитарной помощи. Необходимо отказаться от российской нефти и газа. Покупая нефть у России, мы помогаем им воевать, мы платим за их оружие", — пояснила она.
Еще в первые дни войны президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Европейский союз. На деле до приглашения в "европейскую семью" еще далеко. "У Украины нет даже кандидатского статуса, — продолжает Кальюранд. — Первые переговоры о вступлении Эстонии в ЕС начались за 10 лет до принятие в Евросоюз. Украина уже начала такие переговоры, но сейчас ей необходим статус кандидата".
Многие западно-европейские страны блокируют выдачу кандидатского статуса Украине. "Франция, Германия, Голландия, Бельгия не торопятся в этом вопросе. Почему они это делают, мне понять трудно. Я вижу, что у жителей Европы есть желание помочь украинцам. Однако политики не хотят брать на себя ответственность, они просто берегут свою шкуру. Я надеюсь, что эти политики поедут в Киев и Бучу. Я не знаю, как они после этого смогут смотреть в глаза украинским женщинам, как они смогут сказать бедным детям, что они их не поддерживают", — считает европарламентарий.
Как заключила Марина Кальюранд, по всей вероятности, Украина получит кандидатский статус в июне, так обещает Еврокомиссия. "Очень жалко, что украинцы должны страдать и проливать кровь, пока до политиков доходит, что все в наших руках", — резюмировала она.