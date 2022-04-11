Кальюранд после визита в Бучу: европейские политики просто берегут свою шкуру

"Мы поехали туда по приглашению Рады (парламент Украины — RusDelfi), они пригласили депутатов Европарламента для поддержки евроинтеграции Украины", — прокомментировала свой визит в Киев Марина Кальюранд.

Визит был организован за несколько дней. Изначально Кальюранд с коллегами долетела до Польши, в город Жешув (170 км до Львова). Оттуда за час доехали до границы на машине. Дальше в Киев уже на поезде. Официальные встречи с депутатами украинского парламента состоялись в Киеве. "Но мы были не только в столице. Местные попросили нас посетить окраины Киевы — Ирпень и Бучу", — добавила она.

Про украинский городок Буча недавно узнал весь мир. В начале апреля Бучу покинули российские войска, которые оккупировали город в первые дни войны. После того, как они покинули Бучу, на улицах нашли десятки трупов, некоторые мирные жители лежали со связанными руками.

"Последствия войны в Буче — кошмарные. Это как картинки после Второй мировой войны. Разрушенные дома, улицы. Нет электричества, проблемы с продовольствием, кругом разруха. Как сказал мэр города, большинство домов невозможно восстановить, их нужно сносить. При этом у каждого местного жителя своя история, кто-то остался из-за пожилых родителей, кто-то просто не захотел покидать родной дом", — сказала европарламентарий.

По рассказам местных жителей, люди заходили в дома после выхода российских солдат и натыкались на мины. "Уму непостижимо, что там сейчас творится. Людям советует не возвращаться домой, так как кругом разбросаны мины. Кто-то вернулся, открыл холодильник и у него взорвалась квартира, так как там оставили мину. Мне рассказали это местные жители, это очень страшно", — подчеркивает Кальюранд.

Депутаты Европарламента посетили места массовых захоронений украинцев. "Только в одной могиле нашли 300 тел. Когда я там была, было опознано 18 человек. Сейчас там работают международные эксперты, чтобы дать оценку случившемуся. После этого должны последовать расследования и суд".