ФОТО | В Эстонии начались интеграционные учения боевой группы НАТО

”Боевая группа НАТО составлена из отдельных и хорошо подготовленных подразделений. В ходе учений они будут интегрированы в железный кулак 1-й пехотной бригады”, — пояснил ответственный за учения офицер майор Дмитрий Кондратенко. Солдаты союзников быстро учатся, они сумели адаптировать свою тактику в первые дни учений, добавил он.

В выходные роль противника боевой группы НАТО играли военнослужащие Скаутского батальона и добровольцы из Северо-восточной дружины Кайтселийта. ”Как и полагается легкой пехоте, бойцы территориальной обороны отличились хитростью и смекалкой. Поэтому ротная фаза учений прошла хорошо”, — отметил майор Кондратенко.

По словам командира боевой группы НАТО подполковника Ру Стритфилда (Ru Streatfeild), солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. ”Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады”, — указал Стридфилд.

Учения Bold Dragon проводятся с целью интеграции боевой группы НАТО в 1-ю пехотную бригаду и налаживанию взаимодействия между различными частями бригады в условиях особенностей эстонского ландшафта.

В выходные подразделения численностью до роты отработали ведение оборонительных и наступательных действий. Кульминацией маневров станут батальонные тактические учения, в которых примет участие более 2000 человек — они пройдут в среду и четверг.

Учениями руководит 1-я пехотная бригада Сил обороны, вдобавок в маневрах участвуют военнослужащие срочной службы Батальона штаба и связи, кадеты Академии Сил обороны, истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил (ВВС) Бельгии и Великобритании, разведывательные вертолеты Wildcat, а также летательные аппараты эстонских ВВС.