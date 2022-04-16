Цены на красную рыбу сильно выросли. Такой дешевой, как прежде, она уже не будет

По данным Института конъюнктуры, в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года цены на охлажденную форель были на 35,8% выше. Для потребителя это означает, что килограмм свежей красной рыбы подорожал почти до 30 евро.

По словам руководителя коммуникационной службы Selver Риво Вески, на рынке рыбной продукции возникла уникальная ситуация. ”Доступность норвежского лосося и форели настолько низка, что из-за высокого спроса на мировом рынке цены на рыбу стали быстро расти”, — отметил Вески.

Рыбы, по его словам, мало потому, что во время пандемии COVID-19 объемы промышленного выращивания рыбы сократились. ”Проблемы, вызванные рабочей силой, к настоящему времени преодолены, но пока нет признаков, что в ближайшем будущем цены начнут падать”, — сказал Вески. Он добавил, что выращивание красной рыбы и ее поступление на рынок с точки зрения сезона происходит с задержкой, то есть сегодняшние планы по разведению рыбы начнут отражаться на ценах только в ближайшие годы.

Руководитель по закупкам Rimi Марис Раннус отметила, что красная рыба является биржевым товаром, поэтому цены могут варьироваться ежедневно.

”Бывают недели, когда, исходя из спроса, предложение ниже, а цена выше или наоборот”, — пояснила Раннус. Она отметила, что рост цен вызван нынешним низким предложением, в то время как потребление рыбы увеличилось как в Эстонии, так и во всей Европе.

”Открывается все больше и больше ресторанов, становится меньше ограничений, и все больше людей выходят на улицу”, — сказала Раннус. По ее словам, период, когда цена на красную рыбу была низкой, следует считать исключительным.

”Скорее всего, такой низкой стоимость рыбы больше уже не будет”, — добавила представитель сети.