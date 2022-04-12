”Дети развлекаются, а я получаю 15 евро”. Как кинотеатр "Сыпрус" заменил садик и дал работу мамам из Украины

”Мы понимаем, что такой формат работы у нас будет до сентября. Детские сады дают далеко не всем. А мамам нужно работать”, — говорит Ксения. Рядом кивает головой Елена — она помогает практически с первого дня работы с украинскими детьми.

”Мы стараемся разнообразить программу, потому что детям это важно. Пробуем, что заходит”, — рассказывает Ксения и делится, что совсем скоро с детьми, которые посещают кинотеатр на постоянной основе, будут ставить настоящий спектакль.

Каждый день для детей стараются придумать разные активности. Помимо просмотра мультфильма, устраивают мастер-классы, музыкальные паузы. Заглядываю в расписание: завтра, например, у детей по плану — урок актерского мастерства.

Сегодня в кинотеатре шумно: больше двадцати детей рассредоточились по залу. Старшие уселись вокруг Дарьи — для ребят устроили чтения. Дети помладше перебирают игрушки в специально организованной для них игровой зоне, периодически подбегая послушать веселые истории.

Ксения Бужбецкая-Рудкевич приехала в Эстонию из Одессы несколько лет назад. Сейчас девушка активно ведет проект в стенах кинотеатра ”Сыпрус”.

”Конечно, нам очень не хватает небольшого перекуса, пирожков, например. Очень хочется найти неравнодушного спонсора. Все же дети здесь несколько часов, успевают проголодаться”, — рассказывает Ксения.

Приглушенный свет, большой экран и зрительные ряды. На входе в кинозал мам и детей встречают волонтеры. Улыбчивая Иветта интересуется, все ли хорошо, в первый ли мы раз здесь. Приглашает пройти в зал, снять верхнюю одежду и располагаться поудобнее. Рядом со входом — стол с водой, фрукты и минихолодильник с мороженым. Прибежавшие дети дружно выбирают, каким полакомиться: фруктовым, сливочным или шоколадным.

Елена, в прошлом социальный работник, с шестилетней дочкой приехала из Киева. Про инициативу прочитали в социальных сетях, пришли посмотреть.

”Так захотелось услышать родную украинскую речь, развеяться”, — улыбается Елена. Дочку женщины в сад пока не определили: ”Буквально опять вчера писала, напомнила о нас, но мест пока нет, ищут”, — рассказывает Елена. Поэтому сюда приходят часто. И не только потому, что ребенку здесь весело, а также из-за того, что Елена даже неожиданно для самой себя стала одной из первых мам, кто смог здесь еще и подработать. Сейчас женщина — главная по организации работы волонтеров. В ее обязанности входит составление расписания работы сотрудников, ведение соцсетей, координация мам.

Подработка для мам

”Идея финансово поддержать украинских мам принадлежит владельцу кинотеатра Индреку Касела. Именно он выступил инициатором того, чтобы проводить здесь такие встречи. А еще — оплачивать труд украинкам”, — рассказывает Ксения.

”Своеобразный лагерь в кинотеатре работает по четыре часа в день, и, конечно же, нужны взрослые, чтобы присматривать за детьми. Мы привлекаем мам, оплачиваем им их работу — пятнадцать евро за четыре часа. Деньги отдаем в конце дня под подпись. Мы видим, что все прибывшие женщины хотят работать, но когда дети с ними, сделать это сложно. А у нас — возможно”.

Елена добавляет, что ”просто сидеть в чужой стране, есть, спать, читать новости и думать — совсем не радужно”.

”А это такое отличное времяпрепровождение! Это очень отвлекает, спасибо за такую возможность! Потому что когда я здесь, я ничего не читаю и не смотрю. Возвращаюсь в отель — и все опять на меня обрушивается… Опять ты весь там… Моя работа здесь помогает держать баланс. И ребенок здесь со мной. Очень удобно”.

Кинотеатр нравится всем детям

Зал кинотеатра — отличное место для детей любого возраста, считают волонтеры.