ОБЗОР | Магазины заверяют, что помимо ”санкционной” соли есть много других вариантов. Каких?
Страх остаться без российских продуктов побудил покупателей запастись ими впрок. В результате в магазинах была раскуплена вся белая соль — еще до того, как ее успели убрать с полок. А те, кто не успел запастись солью, теперь переживают, где же еще можно ее купить. Магазины заверяют, что помимо ”санкционной” соли есть еще много других ее вариантов. ”МК-Эстония” выяснила, какая соль есть в продаже и для чего она подходит.
Многие привыкли к обычной — белой поваренной или столовой — соли. Она всегда продавалась в больших упаковках, и одной пачки хватало в среднем на несколько месяцев. Именно эта соль и была в основном российского производства. Но после сообщений об изъятии российских товаров из продажи народ поспешил закупиться побольше и впрок. Во многих магазинах соль просто исчезла с прилавков.
Места знать надо!
Но все же остались еще места, где можно купить привычную для всех соль. Например, в сети магазинов Selver спустя некоторое время после массового изъятия из продажи товаров из России и Белоруссии сообщили: они все же решили вернуть уже закупленные российские товары на полки магазинов.
”Мы постепенно возвращаем в продажу товары из России и Белоруссии, чтобы пожертвовать вырученные от продаж деньги Украине. Так что соли прибавится. Затем потихоньку будут появляться и замещающие товары. Например, соду мы получим от Meira, откуда поступают в продажу и новые соли. Пустых полок в Selver нет”, — заверил Риво Вески, руководитель по коммуникациям Selver.
В Prisma отметили, что соль из магазинов не пропала. В ассортименте есть несколько ее видов финских производителей.
”Что касается цены, то эта соль немного дороже, но мы активно ищем альтернативу. Надеемся уже в течение недели сообщить хорошие новости”, — заверила Кристина Тамберг, руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket.
По ее словам, сейчас заметен повышенный спрос на соль. В марте продажи соли в магазинах Prisma уже в пять раз превысили показатели за февраль.
”Из-за этого на полках и возникает пустота, хотя поставки осуществляются ежедневно. Мы советуем не закупать бессмысленно большое количество”, — говорит представитель сети.
В Rimi говорят, что недостаток возникает из-за массового спроса: ”Сейчас кажется, что мы имеем дело с горячим товаром, скупают любую соль — без разбору. Надеемся, что потребители понимают — поставщики не успевают так быстро присылать нам товар, а мы не успеваем выставлять его на полки, когда все так панически скупают его. Причин для паники нет. Поставки постоянны. В то же время мы постоянно добавляем новые виды, сейчас в ассортименте 21 вид соли. Совсем уж без соли никто не останется”.
В сети Maxima продается 18 видов соли — из Бельгии, Пакистана, Литвы, Словении, Боливии, Украины и Испании. Среди этих солей есть и гималайская, и морская. Покупателей просят не паниковать и не скупать все в больших количествах.
Соль есть соль
”В магазинах остались более дорогие виды соли, например, ароматическая, чесночная, черная, гималайская. О последних часто ошибочно думают, что они более полезны для здоровья. Соль есть соль, и в целом количество натрия в них схоже. А излишек натрия в организме считается вредным, — говорит эксперт Института развития здоровья Тагли Питси.
По ее словам, хоть некоторые виды соли (например, пан-соль) и содержат меньше натрия, а в каких-то могут быть и другие минеральные вещества, ни одна из них не становится для человека источником полезных веществ, поэтому допустимо потреблять очень небольшое количество соли в день.
”Если перевести в соль натрий, получаемый из всех источников, и добавить соль, получаемую из пищи, то взрослому человеку нельзя съедать более 6 г в день, — говорит эксперт. — Только йодированную соль можно выделить как источник йода. Но и тут надо учитывать, что при разнообразном питании нельзя и эту соль добавлять в пищу более 2–3 г в день”.
Что для чего?
Есть и другие виды соли, которые можно отнести, скорее, к гурманским. Например, черная соль с активированным углем или голубая соль.
Владелица таллиннского магазина Gurmeesool Пирет Ильвер рассказывает, что эти соли предназначены в основном для придания вкуса уже готовому блюду непосредственно перед подачей.
”Это значит, что при приготовлении пищи мы используем как можно меньше соли, а перед употреблением каждый может сам посолить блюдо, как он хочет. В результате потребление соли уменьшается в 2–3 раза. Гурманской соли уходит значительно меньше, чем обычной”, — говорит Пирет.
По ее наблюдениям, люди, перешедшие на употребление гурманской соли, в итоге совсем перестают использовать обычную столовую. И хотя гурманская соль — довольно дорогая, в итоге при приготовлении блюд цена соли будет самой низкой из всех ингредиентов.
”В гурманские соли не добавляют другие вещества, но и не убирают ничего из нее. Каждая соль оказывается на столе такой, какой ее добыли из недр земли, моря, реки. Каждая особенна по-своему”, — замечает Пирет.
Как знаток солей Пирет рекомендует использовать соль с красной глиной для приготовления мяса. Тогда при жарке мясо останется сочным. Для салатов или утренних бутербродов с яйцом можно использовать хлопья соли, которые приятно хрустят. А крупнозернистая соль Flor de sal подойдет для быстрой засолки огурцов.
”Хлопья этой соли очень легкие и хорошо сочетаются с огурцами. Создается ощущение, будто огурцы засолились за одну ночь”, — говорит Пирет.
Копченые хлопья соли специалист советует использовать для запеченной рыбы или для хлебных закусок с картофельным салатом.
Виды соли для приготовления еды
МОРСКАЯ СОЛЬ
Ее получают путем выпаривания морской воды в специальных ваннах или прудах под действием солнца. Чистота морской соли зависит от состава и чистоты морской воды, из которой она производится. Кристаллы этой соли крупные, неровные. Морская соль может также содержать некоторое количество йода, кальция, магния и калия.
СОЛЬ ГРУБОГО ПОМОЛА, ИЛИ КАМЕННАЯ СОЛЬ
Грубую, или каменную соль преимущественно добывают из подземных залежей. У нее грязно-серый цвет.
ПОВАРЕННАЯ, ИЛИ СТОЛОВАЯ СОЛЬ
При ее изготовлении основную часть воды удаляют из соляного раствора кипячением или выпариванием, после чего при помощи мощных центрифуг отделяют оставшуюся воду, чтобы в конце процесса влажность соли составляла около 3%. После дополнительной сушки получается равномерно чистая, мелкозернистая качественная поваренная соль.
ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ
Эта обычно столовая или минеральная соль с добавлением йода. Вкус соли при этом не меняется. Йодированная соль — хороший способ получить недостающее количество необходимого организму йода.
ПАН-СОЛЬ
Ее получают путем уменьшения содержания натрия в обычной столовой соли и добавления 25–40% хлорида калия и 10% сульфата магния. В пан-соли есть йод и аминокислота лизин, которая устраняет металлический привкус. В двух чайных ложках пан-соли содержится столько же натрия, сколько в одной чайной ложке поваренной соли. Но на практике при использовании пан-соли потребление натрия зачастую не сокращается, поскольку ее добавляют в пищу в больших количествах, чтобы добиться привычного вкуса.
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СОЛИ
Продают и разноцветные соли — например, Rose, Himaalaja, Hawai, Pärsia, состав и цвет которых зависят от места производства. Хотя в их составе зачастую — целый список минералов, ни одна из них не содержит минералов в таком количестве, чтобы покрыть значимую часть суточной потребности.
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ СОЛИ
Это соль с различными вкусовыми нюансами — ароматизированная, чесночная, копченая. Соль добавляют и во многие смеси пряностей, например, в перцовую. Поэтому стоит читать маркировку смеси, чтобы узнать, сколько соли она содержит.
НИТРИТНАЯ СОЛЬ
Часто используется в мясной промышленности. Это соль высокой степени очистки, с добавлением нитрита. Она придает мясу розовато-красный цвет и сдерживает развитие нежелательных микроорганизмов, продлевая срок годности продукта.