ОБЗОР | Магазины заверяют, что помимо ”санкционной” соли есть много других вариантов. Каких?

В Rimi говорят, что недостаток возникает из-за массового спроса: ”Сейчас кажется, что мы имеем дело с горячим товаром, скупают любую соль — без разбору. Надеемся, что потребители понимают — поставщики не успевают так быстро присылать нам товар, а мы не успеваем выставлять его на полки, когда все так панически скупают его. Причин для паники нет. Поставки постоянны. В то же время мы постоянно добавляем новые виды, сейчас в ассортименте 21 вид соли. Совсем уж без соли никто не останется”.

”Из-за этого на полках и возникает пустота, хотя поставки осуществляются ежедневно. Мы советуем не закупать бессмысленно большое количество”, — говорит представитель сети.

По ее словам, сейчас заметен повышенный спрос на соль. В марте продажи соли в магазинах Prisma уже в пять раз превысили показатели за февраль.

”Что касается цены, то эта соль немного дороже, но мы активно ищем альтернативу. Надеемся уже в течение недели сообщить хорошие новости”, — заверила Кристина Тамберг, руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket.

В Prisma отметили, что соль из магазинов не пропала. В ассортименте есть несколько ее видов финских производителей.

”Мы постепенно возвращаем в продажу товары из России и Белоруссии, чтобы пожертвовать вырученные от продаж деньги Украине. Так что соли прибавится. Затем потихоньку будут появляться и замещающие товары. Например, соду мы получим от Meira, откуда поступают в продажу и новые соли. Пустых полок в Selver нет”, — заверил Риво Вески, руководитель по коммуникациям Selver.

Но все же остались еще места, где можно купить привычную для всех соль. Например, в сети магазинов Selver спустя некоторое время после массового изъятия из продажи товаров из России и Белоруссии сообщили: они все же решили вернуть уже закупленные российские товары на полки магазинов.

Многие привыкли к обычной — белой поваренной или столовой — соли. Она всегда продавалась в больших упаковках, и одной пачки хватало в среднем на несколько месяцев. Именно эта соль и была в основном российского производства. Но после сообщений об изъятии российских товаров из продажи народ поспешил закупиться побольше и впрок. Во многих магазинах соль просто исчезла с прилавков.

В сети Maxima продается 18 видов соли — из Бельгии, Пакистана, Литвы, Словении, Боливии, Украины и Испании. Среди этих солей есть и гималайская, и морская. Покупателей просят не паниковать и не скупать все в больших количествах.

Соль есть соль

”В магазинах остались более дорогие виды соли, например, ароматическая, чесночная, черная, гималайская. О последних часто ошибочно думают, что они более полезны для здоровья. Соль есть соль, и в целом количество натрия в них схоже. А излишек натрия в организме считается вредным, — говорит эксперт Института развития здоровья Тагли Питси.

По ее словам, хоть некоторые виды соли (например, пан-соль) и содержат меньше натрия, а в каких-то могут быть и другие минеральные вещества, ни одна из них не становится для человека источником полезных веществ, поэтому допустимо потреблять очень небольшое количество соли в день.

”Если перевести в соль натрий, получаемый из всех источников, и добавить соль, получаемую из пищи, то взрослому человеку нельзя съедать более 6 г в день, — говорит эксперт. — Только йодированную соль можно выделить как источник йода. Но и тут надо учитывать, что при разнообразном питании нельзя и эту соль добавлять в пищу более 2–3 г в день”.

Что для чего?

Есть и другие виды соли, которые можно отнести, скорее, к гурманским. Например, черная соль с активированным углем или голубая соль.

Владелица таллиннского магазина Gurmeesool Пирет Ильвер рассказывает, что эти соли предназначены в основном для придания вкуса уже готовому блюду непосредственно перед подачей.

”Это значит, что при приготовлении пищи мы используем как можно меньше соли, а перед употреблением каждый может сам посолить блюдо, как он хочет. В результате потребление соли уменьшается в 2–3 раза. Гурманской соли уходит значительно меньше, чем обычной”, — говорит Пирет.