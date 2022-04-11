В Эстонии вступил в силу запрет на Yandex Taxi. Сервис намерен оспорить это решение
11 апреля вступили в силу санкции в отношении компании Yandex NV, которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта.
В правительстве отметили, что существенной причиной для введения внутригосударственных санкций стало недавнее решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам, пишет rusERR.
"Чтобы пользоваться услугами Yandex, необходимо предоставить доступ к большому объему персональных данных, обрабатываемых на серверах компании в России. По сути спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться имеющимися в распоряжении компании данными и возможностями доступа. Это значительная угроза безопасности Эстонии, особенно в нынешней политической ситуации", — пояснил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.
Фирме Yandex NV теперь запрещено организовывать, посредничать и предоставлять другие сопутствующие услуги таксоизвоза в Эстонии.
Интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать их обновления.
Фирма намерена оспорить решение. Комментарий представителей Yandex Go:
С 11 апреля Yandex Go приостановил работу в Эстонии в ответ на требование правительства. Мы не стали ждать технической блокировки и отключили сервис сами заранее, чтобы обезопасить водителей и партнеров от возможных трудностей, например, штрафов.
Отметим, что требование властей Эстонии ограничить нашу работу считаем необоснованным и будем его оспаривать. Раньше претензий к платформе не было. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии.
Российский же законопроект, на который ссылаются власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России.
Мы благодарим партнёров и водителей за сотрудничество и продолжим делать всё необходимое, чтобы возобновить работу и дать им возможность выполнять заказы и сохранить доход. Выплаты за все выполненные заказы будут перечислены полностью всем партнёрам.