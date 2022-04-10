Финляндия и страны Балтии ведут переговоры о снижении зависимости от российского газа

Кроме того, Эстония соединена с Финляндией газопроводом Balticconector, а Литва в мае соединится с Польшей. В Литве еще есть свой терминал сжиженного газа и газовоз "Индепендент". "Удача стран Балтии в плане обеспечения газом заключается в том, что в латвийском Инчукалсне расположено гигантское газохранилище, куда помещается около 20 тераватт газа" — сказал в интервью "Актуальной камере+" член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Для того чтобы отказаться от российского газа, в нашем регионе необходим консенсус четырех государств — Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы.

Отчасти вопрос уже решен — Эстония, вслед за Литвой, приняла решение полностью отказаться от российского газа, переориентировавшись на поставки СПГ, этому предшествовали переговоры. Причал с терминалом по перегрузке сжиженного газа будет построен в Эстонии, поскольку у наших соседей возможностей соорудить его к осени нет, заявил на этой неделе министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.