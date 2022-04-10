Новым председателем совета уполномоченных Социал-демократической партии избран Ивари Падар
Совет уполномоченных Социал-демократической партии на проходящем в воскресенье в Пярну заседании избрал своим новым председателем Ивари Падара, который сменил на этом посту Эйки Нестора.
”Ивари Падар является одним из наиболее видных и авторитетных социал-демократов, опытный и закаленный политик, но при этом еще и очень дружелюбный и уравновешенный человек, которого ценят и в регионах, и в столице. Я рад, что после того, как Эйки решил больше не баллотироваться на эту должность, именно Ивари согласился стать новым руководителем совета уполномоченных”, — сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Ивари Падар становился депутатом Рийгикогу пять созывов подряд, трижды был депутатом Европарламента, работал министром сельского хозяйства и министром финансов. С 2002 по 2009 год Падар возглавлял Социал-демократическую партию.
Заместителем председателя совета уполномоченных на второй срок избрана учитель музыки Катре Киккас.