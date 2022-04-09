Умер академик Михаил Бронштейн

Научные интересы Бронштейна были связаны с макроэкономическими вопросами и экономикой сельского хозяйства, экономическими отношениями между странами, взаимосвязью экономики и экологии.

Бронштейн имел большие заслуги в подготовке и проведении первых экономических реформ процесса восстановления независимости Эстонии и в создании концепции Балтийского экономического моста, отметили в Академии наук.

Бронштейн является автором более 400 научных статей и многочисленных экономических аналитических статей в прессе.

Бронштейн – кавалер эстонского Ордена Белой Звезды III степени (2006).

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