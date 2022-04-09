В Пирита в воскресенье состоится творческий день для украинских семей

”Жители Пирита стараются помочь украинским военным беженцам разными способами — кто-то помогает приобрести мебель, кто-то предлагает жилплощадь. В воскресенье в Пиритаском центре досуга пройдет урок художественного творчества для украинских семей, который организуют волонтеры. Центр досуга обеспечит помещениями и художественными средствами”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Урок проведет психолог, который наряду с занятиями творчеством будет объяснять, как военные беженцы могли бы преодолевать стресс. Управа Пирита очень ждет и те украинские семьи, которые не хотят рисовать, но хотели бы послушать советы психолога.

Урок творчества проводится на английском языке с переводом на русский и украинский языки. Руководители мероприятия — Илона Оолу и Наталия Петрушак.

Встречаемся в 11.45 в Пиритаском центре досуга (Меривялья теэ, 3), мероприятие завершится в 14.30. Информация: www.piritavak.ee