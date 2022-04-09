Управа Ласнамяэ выплатит пособие пострадавшим от пожара на улице Паэ. Пишите старейшине!

В четверг, 7 апреля 14.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. Первым делом спасатели эвакуировали жителей дома. Всего было эвакуировано приблизительно 30 человек. Никто не пострадал.

"Все люди, которые по состоянию на вчерашний день нуждались в ночлеге, были им обеспечены, — сообщает Юрченко. — Большая часть людей решила остаться у близких. В течении сегодняшнего дня к нам обратилось еще несколько человек с просьбой о помощи с ночлегом. Они тоже будут размещены в безопасных местах. На нынешний момент в ночлеге нуждались 10 человек".

Ночью за зданием присматривали сотрудники охранной фирмы, внутрь они никого не пускали. Сейчас в свою квартиру жильцы могут попасть при предъявлении документов. По словам старейшины, для проживания дом не пригоден. Крышу на первое время обтянут тентом.

Управляющий дома утверждает, что большая часть квартир, как и сам дом, застрахованы.

"Так как данные во всех регистрах рознятся, нашему социальному отделу очень сложно. Занимает много времени выявить семьи и их контакты, которые пострадали от пожара.

Прошу жильцов Паэ 25 дать о себе знать. Можете писать мне в почту на ФБ, можно писать на э-почту: julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee. Для начала хватит и данных контактного лица (имя, телефон). Я передам данные в наш социальный отдел, который уже в свою очередь свяжется с вами и сможет вас уже проконсультировать и направить. Cо следующей неделе постраемся начать выплачивать пострадавшим на основании заявления одноразовое пособие", — обещает Юрченко и просит всех сохранять спокойствие.

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