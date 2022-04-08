На прошедшем сегодня совете Эстонской кассы по безработице председателем совета был выбран министр здоровья и труда Танель Кийк. Председатель совета выбирается в порядке ротации сроком на один год.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, касса по безработице хорошо справилась с кризисами последних лет, сохранив рабочие места жителей Эстонии, например, с помощью пособия на заработную плату, которое было выплачено быстро и вовремя.

”Новые вызовы для Кассы по безработице связаны с войной России против Украины — это как помощь беженцам на рынке труда Эстонии, так и помощь жителям Эстонии, поскольку из-за влияния, которое оказывает война, количество безработных может увеличиться. Особое внимание следует уделить сферам энергетики, строительства и сельского хозяйства, а также предприятиям, деятельность которых связана с товарооборотом с Россией и Белоруссией”, сказал выбранный председателем совета Танель Кийк.

Танель Кийк приступит к исполнению обязанностей председателя совета кассы по безработицы с 15 мая.

Высший руководящий орган Эстонской кассы по безработице — совет, состоящий из шести членов. В соответствии с законом о страховании от безработицы два члена совета назначает Правительство Республики, Центральный Союз Профсоюзов Эстонии и Организация Профсоюзов служащих назначают по одному члену, и Центральный Союз Работодателей Эстонии назначает двух членов совета.