Swedbank приостанавливает операции с Россией и Беларусью c некоторыми исключениями

Правление Swedbank решило, что после всех санкций со стороны Европейского Союза и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) они должны приостановить все финансовые операции в Беларусь и Россию или из них.

В Swedbank отметили, что могут допускаться определенные исключения: ”например, Swedbank продолжит осуществлять выплаты определенным и социальным группам — клиентам, которые получают пенсионные и другие пособия из этих стран”.

Выплаты в Россию и Беларусь возможны до 20 апреля 2022 года (включительно), выплаты из этих стран возможны до 6 мая включительно.