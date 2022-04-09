Больше за те же деньги: вблизи Таллинна действует единый билет на автобус и поезд

По словам руководителя по развитию и продажам Elron Ронни Конго, необходимость единого билета стала очевидной уже достаточно давно. ”До сих пор живущему в Кейла и работающему в Таллинне человеку по сути приходилось решать на месяц вперед, будет ли он ездить в Таллинн и обратно на поезде или автобусе, и, соответственно, его возможности по движению ограничивались таким выбором. В то же время, в одни дни для поездки может лучше подходить поезд, а в другие автобус — исходя как из пункта назначения, так и времени. Теперь, покупая новый единый билет для Северной Эстонии, человек сможет использовать как уездные автобусы, так и поезда, а также общественный транспорт Таллинна”.

Конго добавил, что новый единый билет для Северной Эстонии заменит использовавшийся до сих пор единый билет Таллинна и Elron. ”Так как цена билета останется прежней, но теперь его можно будет использовать и для поездки на автобусе, то пассажир фактически будет получать за те же деньги больше. Мы надеемся, что дополнительные возможности будут способствовать увеличению использования общественного транспорта”.

На первом этапе купить такой билет можно будет только на 30-дневный период. ”В будущем мы надеемся полностью перейти на единую билетную систему, как это уже сделано во многих странах по всему миру. Таким образом все билеты таллиннского региона действовали бы как в автобусах, так и в поездах, и по одному и тому же билету можно было бы свободно пересаживаться из одного транспортного средства в другое. Сейчас созданию такой системы препятствует слишком большая разница цен на билеты для поездок на автобусах и поездах”. Единый билет для Северной Эстонии можно купить на Единую проездную карточку на сайте pilet.ee.