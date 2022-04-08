МИД Эстонии: выезжайте из Украины сами и как можно быстрее

Находящихся в Украине граждан Эстонии, которые хотят покинуть страну, просим это сделать как можно скорее и вернуться в Эстонию. Просим не ждать эвакуации, гражданам Эстонии необходимо самостоятельно найти возможность покинуть Украину. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуем выбирать страны ЕС. При необходимости можно позвонить по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.

Из-за войны России в Украине мы рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.

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